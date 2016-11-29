Вашингтон, 29 ноября, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама не будет посылать делегацию на Кубу для участия в траурной церемонии по случаю смерти Фиделя Кастро, сообщает 29 ноября Reuters.

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В траурных мероприятиях примут участие Бен Родс, заместитель советника по национальной безопасности и Джеффри Делорентис поверенный в делах США на Кубе.

Напомним, лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался 25 ноября на 90-м году жизни. Соответствующее заявление по федеральному телевидению сделал брат скончавшегося, Рауль Кастро. Похороны Фиделя Кастро намечены на 4 декабря, он будет похоронен в Сантьяго-де-Куба.