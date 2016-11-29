Саранск, 29 ноября, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Депутаты Госсобрания Мордовии в ходе очередной сессии внесли изменения в региональный бюджет 2016 года. Изменения связаны, в основном, с учетом межбюджетных поступлений из федерального бюджета, которые увеличились на 423 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Gsrm.ru На сессии Госсобрания Мордовии

Дотации будут направлены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ. На эти цели республика получит 416 млн рублей, которые будут направлены на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда — 141 млн рублей, на обеспечение жильем ветеранов — 6 млн рублей, также Мордовия получит 275 млн рублей за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий за 2015 год.

С учетом изменений доходная часть республиканского бюджета составит 39,567 млрд рублей, расходная — 43,591 млрд рублей. Дефицит бюджета не изменится и останется в размере 4,024 млрд рублей или 9,2% от расходов.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова, который принимал участие в сессии парламента, руководству республики необходимо сосредоточиться на выполнении своих экономических и социальных обязательств, в том числе на реализации майских указов президента России. При этом он подчеркнул, что необходимо выполнить задачу по сдерживанию роста госдолга.