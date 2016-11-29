Калининград, 29 ноября, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, выступая в прямом телеэфире на ГТРК «Калининград», прокомментировал окружение региона войсками НАТО.

Telegraph.co.uk Натовцы в Польше

Соответствующий вопрос задал корреспондент японской газеты «Маити», прибывший в российский эксклав в командировку. «Расширение НАТО как-то отражается на жизни региона?» — спросил японский журналист.

«Никак не отражается, — сказал Алиханов, — за исключением того, что группировка Балтфлота у нас увеличилась, за что спасибо Владимиру Владимировичу и Сергею Кужугетовичу. Мы, честно говоря, во всяком случае я, чувствую себя в безопасности от расширения нашей группировки. Расширение НАТО меня сильно не заботит».

По мнению губернатора, «возможность каких-то конфликтов всё-таки в головах наших, как мы их называем, партнёров». «Мы с ними конфликтовать не собираемся, но себя должной защитой обеспечить сумеем. Мы не переживаем», — подытожил глава региона.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что следующий вопрос губернатору был про бездомных собак, которые кидаются на калининградцев. Отвечая на него, Алиханов обратил внимание на разновекторность тем, идущих с интервалом в несколько секунд.

«Хотя — бешеные собаки и НАТО — связь есть», — сострил калининградский губернатор.

Напомним, что с начала 2017 года в польском городе Ожиш (55 км от границы с Россией — Калининградской области) США размещают механизированную бригаду из 800 солдат и 70 бронетранспортёров «Страйкер». В Литве батальон НАТО под управлением Германии будет дислоцирован в городе Рукла (90 км от России).