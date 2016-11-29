Воронеж, 29 ноября, 2016, 21:04 — ИА Регнум. Лидеры воронежской фанатской группировки «Юность», 30-летний Игорь Черняев и 31-летний Максим Корнев, задержанные ранее по подозрению в участии в массовых беспорядках, отправлены под домашний арест по решению Центрального районного суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 29 ноября.

Цитата из к/ф «Ультра». Реж. Рики Тоньяцци. 1990. Италия Футбольные фанаты

Черняев и Корнев подозреваются в участии в массовой драке между фанатскими группировками воронежского футбольного клуба «Факел» и московского «Динамо» в середине октября.

«15 октября 2016 года в полицию областного центра поступило сообщение от местных жителей о выстрелах на пересечении улиц Комиссаржевской и Никитинской. В ходе проведения проверки — установлено, что неизвестные лица произвели несколько выстрелов из неустановленного оружия. По данному факты было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ, то есть — «Хулиганство». Принятыми мерами установлены подозреваемые в совершении данного преступления, ими оказались двое местных жителей 31 года и 30 лет. В отношении их избрана мера — домашний арест», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в потасовках между «ультрас» команд с применением оружия перед матчем пострадали десять человек. Беспорядки продолжились и на самом матче. Арбитр был вынужден остановить игру и на несколько минут увел команды с поля. Возобновился матч только после того, как самых буйных болельщиков успокоили сотрудники ОМОНа. После матча руководство стадиона заявило об ущербе, нанесенном фанатами, в почти полмиллиона рублей

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19 октября полиция возбудила уголовное дело в связи со стрельбой — по статье «Хулиганство». Ход расследования уголовного дела взял на контроль прокурор Воронежа.