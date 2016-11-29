Стамбул, Турция, 29 ноября, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирийской Арабской Республике, чтобы положить конец правлению Башара Асада. Об этом Эрдоган заявил сегодня, 29 ноября, на симпозиуме по Иерусалиму в Стамбуле.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Говорят, что в Сирии погибло 600 тысяч человек, но я думаю, что погибших около миллиона. Где ООН, что она делает?» — риторически вопрошает Эрдоган. Он заявил, что Турция долго терпела, но в конце концов была вынуждена войти в Сирию вместе со «Свободной сирийской армией».

При этом Эрдоган заверил, что Турция якобы не претендует на сирийские земли, которые должны принадлежать «их хозяевам».

«Мы там для того, чтобы восстановить справедливость и положить конец господству жестокого тирана Асада, который устроил в стране государственный террор», — заявил президент Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкая армия 24 августа этого года зашла на территорию Сирии и начала военную операцию «Щит Евфрата». Анкара провозгласила целью операции освобождение от боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территории в пять тысяч квадратных километров для создания на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

Тем не менее турецкие войска совместно с протурецкой «Сирийской свободной армией» атаковали преимущественно курдские силы самообороны, которые Анкара обвиняет в связях с Рабочей партией Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией.

Теперь Эрдоган раскрыл истинные мотивы операции «Щит Евфрата». Примечательно, что он сделал это в тот момент, когда в битве за Алеппо произошел коренной перелом — стало ясно, что в ближайшее время город будет освобожден от террористов и высвободится большое количество сирийских правительственных сил для наступления на восток.