Москва, 29 ноября, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Законопроект, смягчающий ограничения доя продажи сигарет и курения, внесло в Госдуму заксобрание Еврейской автономной области, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Byron Villegas Сигареты

Так, предлагается сократить расстояние до общественных учреждений, где разрешается курить — действующие требования сложно соблюдать, а также предлагается отказаться от требования к расстоянию в 100 метров от школ для магазинов, где продаются сигареты.

Действующие запреты затрудняют решение органами местного самоуправления вопроса местного значения по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли, отмечают авторы.