Ставрополь, 29 ноября, 2016, 20:40 — ИА Регнум.



Pixabay.com Футбольное поле

В Ставропольском крае ведется строительство пяти тренировочных стадионов Чемпионата мира по футболу — 2018, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

В регионе построят пять современных спортивных площадок — в Кисловодске, Ессентуках, Лермонтове и Железноводске, которые будут являться тренировочными базами для команд, участвующих в Чемпионате.

В Железноводске появится два из них стоимостью 276 млн рублей. Это реконструированный стадион «Спартак» и новый спортивный комплекс в микрорайоне Капельница. На сегодня работы ведутся по графику, без нарушений или претензий к качеству.

Работа над объектами началась в сентябре 2016 года. В декабре 2017 года работы над объектами должны быть завершены.

Подрядчик отчитался о готовности к укладке верхнего слоя футбольного поля и беговых дорожек. На сегодняшний день ведется строительство административных зданий, включающих раздевалки, душевые, массажные и медицинские кабинеты, комнаты отдыха и конференц-залы.

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