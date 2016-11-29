Вашингтон, 29 ноября, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Российские военные остановили удар американской антитеррористической коалиции в сирийском городе Дейр-эз-Зор в сентябре этого года. Такое заявление сделал американский бригадный генерал Ричард Коу, сообщает телеканал RT.

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Он рассказал, что российские военные связались с американскими коллегами по телефону, после чего, удар по Дейр-эз-Зору был остановлен. «Без этого звонка от русских удар продолжился бы», — подчеркнул генерал Коу.

Также американский военный подтвердил, что США предупреждали Россию об ударе по Дейр-эз-Зору, но «ошиблись с координатами». По словам Коу, оператор коалиции сообщил русским, что удар будет нанесен в девяти километрах к югу от Дейр-эз-Зора, но в действительности он был нанесен в другом направлении от города по позициям сирийских войск.

Коу снова заявил, что американские военные не знали о том, что наносят удары по позициям сирийских войск. При этом генерал отметил, что доклад об ударе коалиции по сирийским войскам останется секретным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября самолеты американской коалиции нанесли четыре авиаудара по позициям сирийской армии, в результате чего погибли 62 военнослужащих.