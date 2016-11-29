Кабул, 29 ноября, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Высокопоставленный афганский генерал, командующий армейским корпусом на западе страны, погиб при крушении вертолете, сообщает 29 ноября Reuters.

U.S. Air Force Крушение вертолёта

Генерал Мухаяуддин Гори, командир 207-го корпуса, базирующегося в городе Герат, погиб после крушения вертолета идущего на посадку в провинции Бадгиз на границе с Туркменией.

Крушение никак не связано с деятельностью боевиков, это несчастный случай.

Президент Ашраф Гани выразил соболезнование в связи с гибелью генерала.