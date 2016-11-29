Курск, 29 ноября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Поезд сошел с рельсов в Курской области днем 29 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, есть пострадавшие.

Eric Fischer Железнодорожная авария

Авария произошла на железнодорожном резервном пути вблизи п. Золотухино в Золотухинском районе, около 16:20.

«В результате происшествия на линии железнодорожного сообщения с элеватором произошел сход двух вагонов товарного поезда», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. В вагонах находилось зерно.

Задержки движения на основных путях не произошло, добавили в МЧС. На данный момент известно о двух пострадавших.

На месте происшествия работают пожарные-спасатели, сотрудники ЛОВД, медики.