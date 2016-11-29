Ставрополь, 29 ноября, 2016, 20:02 — ИА Регнум.



Mshsk.ru Мелиорация

Ставропольский край получит на развитие мелиорации 170,6 млн рублей из федерального бюджета. Такие данные озвучены на совещании в Минсельхозе края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Такое решение принято федеральным правительством по итогам конкурсного отбора 24 ноября 2016 года.

В региональном бюджете на эти цели предусмотрено в следующем году 25,8 млн рублей. Таким образом, на один рубль регионального бюджета привлечено 6,6 рублей федерального.

Развитие этого направления остается в числе приоритетов стратегии развития сельхозотрасли Ставрополья на ближайшие годы. Для получения субсидий на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем в текущем году в Минсельхоз края представили документы пять агропредприятий.

Они построили или восстановили более 2,2 тыс. га системы, затратив на эти цели 211,5 млн рублей. На возмещение этих трат предусмотрено 94 млн рублей бюджетных средств, из которых 68,3 млн рублей — средства федерального бюджета и 25,8 млн рублей из региональной казны.

Кроме того, в Ставропольский край должна поступить финансовая помощь из федерального бюджета на развитие технопарков. Первый зампред Думы Дмитрий Судавцов отметил, что по этому направлению регион ждет более 220 миллионов рублей, сообщили ИА в региональном парламенте.