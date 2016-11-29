Ставрополь, 29 ноября, 2016, 19:45 — ИА Регнум.



Mshsk.ru Озимые

Ураган, прошедший в Ставропольском крае 21−22 ноября не повредил озимых посевов. Такие данные озвучены на совещании в Минсельхозе края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

В целом, состояние 90% посевов озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное.

Все последствия ураганного ветра, порывы которого достигали 30 м/с, на объектах сельхозпроизводства края ликвидированы.

«На состоянии озимых разгул стихии никак не отразился», — отметили в Минсельхозе.

Хорошо оценивается и урожай картофеля — на 44% больше, плодов — на 53%, овощей закрытого грунта — на 42%.

В 2,5 раза выросла урожайность овощей открытого грунта, а винограда более, чем в 2 раза.

Напомним, 21−22 ноября на Ставрополье порывы юго-восточного ветра достигали 30 м/с. Из-за сильного ветра ряд населенных пунктов остался без света, было нарушено водоснабжение Ставрополя и его окрестностей. В пяти школах и Доме культуры были повреждены крыши. Две трассы местного значения были перекрыты для проезда большегрузов.

Режим чрезвычайной ситуации из-за урагана вводился в четырех муниципалитетах Ставропольского края. Еще более десятка муниципалитетов находились в режиме «повышенной готовности».

После урагана на Ставрополье решено выделить дополнительно 30 млн рублей на ликвидацию его последствий. Соответствующие поправки внесены правительством в региональный бюджет на 2016 год и будут рассмотрены Думой Ставрополья.

Региональный резервный фонд был утвержден в 2016 году в объеме 200 млн рублей. Теперь в текущем году он станет больше на 30 млн рублей, которые пойдут на ремонт пострадавших от стихии объектов в тех районах, где удар стихии был наиболее сильным, и из-за урагана был введен режим ЧС: в Кочубеевском, Изобильненском, Шпаковском районах и городе Лермонтове.