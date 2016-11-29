Киров, 29 ноября, 2016, 19:41 — ИА Регнум. В Вятскополянском районе Кировской области реконструкция очистных сооружений привела к ухудшению качества воды. Как сообщает ОНФ, по итогам проверки объект будет включен так называемый реестр «строительных полуфабрикатов».

Pixabay.com Сточные воды

Реконструкция очистных началась в 2011 году. Проект реконструкции получил положительное заключение государственной экспертизы.

На проведение реконструкции было направлено 95 млн рублей. Непосредственно перед подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ в сентябре 2013 года Роспотребнадзор провел отбор проб очищенных сточных вод.

Согласно протоколу, в пробах наблюдалось превышение нормативно допустимых сбросов. Несмотря на это, представитель городской администрации подписал акт приемки законченного строительством объекта. Вопрос о ненадлежащем качестве очистки воды подрядчику задан не был.

После начала эксплуатации арендатору — ООО «Сосновский водоканал» — долгое время не удавалось разобраться в причинах проблем с очисткой воды. Ни подрядчик, ни заказчик строительства не передали компании инструкций по эксплуатации сооружения. Работу на объекте пришлось организовывать «опытным путем».

Найти техническую документацию удалось через два года. За этот период в местную реку Пыжманка сбрасывались стоки с превышением предельно допустимых значений по нитратам, фосфатам, железу, нефтепродуктам и ряду других показателей. Специалисты были вынуждены зафиксировать, что после реконструкции качество очистки сточной воды по ряду параметров стало хуже, чем до проведенных работ.

На сегодня сточные воды всё еще не очищаются до нормативных значений. Специалисты-химики предприятия смогли подобрать реагент, с помощью которого удалось улучшить очистку от фосфата и железа. Однако реагент приходится засыпать вручную, что мешает его равномерному распределению. Поэтому полной очистки достичь невозможно.

В региональном штабе ОНФ считают, что потраченные на реконструкцию 95 млн рублей фактически ушли впустую. Очистка сточных вод осуществляется за счет реагентов, а не за счет имеющейся установки. Поскольку загрузка очистных сооружений была рассчитана неверно, две секции стоками не заполняются. Потому из-за низких температур в зимнее время года элементы конструкций начали разрушаться.

Кроме того, если очистка и в дальнейшем будет осуществляться реагентным методом, необходимо дооснащение объекта. Есть вероятность того, что затраты, которые в этом случае понесет арендатор, будут заложены в тариф и лягут на плечи рядовых граждан.