Тбилиси, 29 ноября, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Для оздоровления ситуации в экономике и ускорения темпов экономического роста правительство Грузии помимо реформ планирует и определенное сокращение бюджетных расходов. Об этом на заседании правительства Грузии 29 ноября сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

По информации премьера, в организациях и учреждениях, находящихся на бюджетном финансировании, фонд заработной платы будет сокращен на 10%. На столько же процентов правительство планирует сократить и административные расходы.

Напомним, что несоразмерно высокие зарплаты и премии в размере десятков и сотен тысяч лари, которые получали министры и сотрудники министерств и ведомств Грузии в течение предыдущих 4 лет, были предметом острой критики со стороны оппозиции и гражданского сектора.