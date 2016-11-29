Тбилиси, 29 ноября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Новая программа правительства Грузии содержит как краткосрочные, так и среднесрочные и долгосрочные шаги, которые поставят страну на путь быстрого и необратимого развития. Об этом на заседании правительства Грузии 29 ноября сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Нико Пиросмани. Фруктовая лавка

Он напомнил, что начиная со второй половины 2014 года в регионе в целом значительно сократились темпы экономического роста, и в некоторых странах региона был зафиксирован экономический спад. Ссылаясь на оценки международных организаций, премьер сообщил, что и в ближайшие годы значительных изменений в экономической ситуации ожидать не следует.

«Соответственно, в регионе остается достаточно низкая динамика роста. Исходя из этого, без радикальных изменений достичь высоких темпов роста нашей экономики будет невозможно», — констатировал Квирикашвили.

По его словам, его правительство намерено предпринять определенные шаги для выправления ситуации. Первым шагом станет вступление в силу с 1 января 2017 года реформы налога на прибыль.

«Эта реформа даст частному сектору возможность полученную прибыль вместо выплаты налога направить на новые инвестиции и создание дополнительных рабочих мест. Только отменой налога на прибыль более полумиллиарда лари в год останется в бизнесе для осуществления реинвестиций. А за четыре года в результате реинвестиций как минимум 4 миллиардов лари будет создано как минимум 40 тысяч новых рабочих мест», — сообщил Георгий Квирикашвили о тех результатах, к которым приведет планируемая его правительством отмена налога на прибыль.

Для ускорения темпов роста экономики правительство также планирует ускорение осуществления инфраструктурных проектов. «В 2017—2020 годах мы планируем осуществление инфраструктурных проектов стоимостью более 14 миллиардов лари, и это только бюджетные инвестиции в данном направлении. Более 8 миллиардов лари из этой суммы будет потрачено на реабилитацию дорожной инфраструктуры, что позволит улучшить транзитный потенциал страны и стать важнейшим компонентом Шелкового пути. А это будет принесет дополнительные доходы экономике страны», — пояснил премьер.

По его информации, в течение следующих 4 лет правительство планирует построить как минимум 800 километров новых дорог, что позволит создать 50 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой работников в размере 1000 лари.

Значительные доходы ожидает премьер и от сферы туризма. По его подсчетам, к 2020 году число туристов в Грузии удвоится и достигнет 8 миллионов человек.