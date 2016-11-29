Лондон, 29 ноября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. «Это крупнейшие маневры альянса из тех, что когда-либо проводились на литовской территории», — информирует своих читателей британская The Daily Express.

Цитата из к/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев. 1938. СССР «Железные мечи» НАТО

По мнению издания, «учения НАТО в Прибалтике — прямой результат растущей напряженности в отношениях стран, входящих в блок, с Россией. Маневры, получившие название «Железный меч», продлятся до 2 декабря. В них принимают участие 4000 солдат и офицеров из Британии, США, Германии, Канады, Польши, Румынии, Словении, Люксембурга и трех прибалтийских государств».

«Учения — это ответ на позерство России, устанавливающей свои С400 в Калининграде», — считает газета, отмечая, что «именно поэтому все акции будут происходить в Пабраде и Рукле, городах, расположенных неподалеку от Калининграда, российского анклава, зажатого между Литвой и Польшей».

«Представитель Госдепартамента США Джон Кирби полагает, что нарочитая демонстрация мускулов, осуществляемая Кремлем, не должна остаться незамеченной, но при этом акцентирует внимание на том, что «НАТО — оборонительный союз. Он обязан защищать государства, входящие в него, от внешней угрозы, — резюмирует издание. — Кирби подчеркнул, что у альянса не было поводов для беспокойства о союзниках до 2014 года, то есть момента агрессии России против Украины. Москва же, наоборот, склонна считать агрессором НАТО, что дает ей основания двигать свои войска к границам».

В последней фразе текста мало кто обратит внимание на нехватку одного важного слова, проясняющего ситуацию. Daily Express старательно «не замечает», что Москва двигает свои войска к СВОИМ границам, которые для НАТО своими как раз не являются.