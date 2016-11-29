Рим, 29 ноября, 2016, 19:12 — ИА Регнум.



Freedom House Сирия. Война

После иллюзорного душа «арабской весны», после роста ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и безумств джихадистов из-под завалов ближневосточных диктаторских режимов, мы на Западе уже давно стали цинично реалистичными, мы «привыкли» видеть арабов, которые воюют друг с другом на их же улицах, — пишет обозреватель Corriere della Sera Лоренцо Кремонези. «Каддафи, Саддам, Мубарак были лучше, и лучше, если Башар останется у руля». «Лучше их полицейские государства, лучше цензура, чем хаос», — слышатся все чаще и чаще голоса в Европе. Теперь после того, как Трамп согласится с Путиным по Сирии (ведь он уже заявил, что, по его мнению, Башар может оставаться), почему Европу должно это волновать?

По мнению журналиста, вот почему. Важно, чтобы как можно быстрее прекратили стрельбу и, прежде всего, создали условия для отчаявшихся людей, которые массово убегают в Европу. Часть Алеппо, которую удерживали повстанческие армии, падет только благодаря наступлению Москвы и Тегерана. Без российских воздушных налетов и наличия проиранских шиитских боевиков, с ливанской «Хезболла» в главе, режим Дамаска не продержался бы и года. Жестокие репрессии режима против восставших, манифестации которых в момент вспышки в 2011 году были в основном мирными, вызвали неограниченное насилие даже в отношении гражданских лиц.

Номенклатура Асада хотела освобождения из военных тюрем заключенных джихадистов, которые, в свою очередь, стал местными боевиками ИГ (организация, запрещенная в России — прим. ИА REGNUM). Таким образом, враг прибрел криминальную окраску, и так стало возможным предотвратить американское вмешательство. Теперь уничтожение восточного Алеппо, целевые бомбардировки медицинских центров, жестокие репрессии будут продолжаться прежними темпами при молчаливом восторге журналистов, которые находятся на службе у диктатуры, а международное сообщество остается все так же пассивным. И именно поэтому новый Ближний Восток Путина (и, возможно, Трампа) хуже старого.