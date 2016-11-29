Вильнюс, 29 ноября, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Назначенный сегодня, 29 ноября, министром юстиции Литвы, социал-демократ Юлюс Пагоюс в прошлом, 2015 году, был оштрафован за то, что ехал за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Факт лишения права вождения сегодня министр подтвердил сам.

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Лидер крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, пропагандирующий трезвый образ жизни, не считает, что из-за этого происшествия Пагоюс не может занимать эту должность. Назначенный премьер Саулюс Сквернялис также его не осуждает, а бывший министр юстиции Юозас Бернатонис, несмотря на решение суда, считает, что Пагоюс ехал за рулем трезвый.

«Это было весной 2015 года. Меня остановили для проверки во время рейда, и алкотестер показал немного выше нормы. После я проверил кровь, в крови было найдено ноль промилле, потом шел суд, — рассказывал Пагоюс. — Поскольку тогда еще не было судебной практики, как сейчас, когда кровь важнее показаний алкотестера, суд назначил минимальное наказание».

Он утверждает, что не помнит, какими точно были показания алкотестера, но, по его словам, они несильно превышали позволительную норму. «Там было несколько делений промилле выше нормы», — сказал он. Пагоюс утверждает, что в тот день не пил и именно поэтому отправился проверить кровь. «Просто инцидент произошел в Ниде, а кровь я сдавал на материковой части Литвы, прошло больше часа, поэтому суд так и оценил. Хотя за такое время не могло такое количество промилле упасть до нуля», — рассказывал он.

Представительница Главного комиссариата полиции Клайпедского округа Андромеда Грауслене подтвердила литовскому агентству BNS, что упомянутое происшествие зарегистрировано 31 мая 2015 года в Ниде. «Он был остановлен за рулем транспортного средства, была установлена легкая степень опьянения — 0,65 промилле», — сказала представительница полиции.

По данным полиции, 23 февраля 2016 года суд назначил Пагоюсу штраф в размере 289 евро и лишил его прав на 12 месяцев. Политик обжаловал это решение, но 2 мая Клайпедский окружной суд не удовлетворил жалобу. Пагоюс лишен водительских прав до конца февраля 2017 года.