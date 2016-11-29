Москва, 29 ноября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. «Единая Россия» поднимала вопрос сохранения норматива температуры горячей воды в квартирах на уровне 60 градусов и очень здорово, что председатель Партии Дмитрий Анатольевич Медведев нас поддержал. Об этом заявил руководитель партийного проекта «Школа грамотного потребителя» первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, комментируя сегодняшнее заявление премьер-министра России.

William Warb Кран горячей воды

«Мы считаем, что это абсолютно справедливое решение. На прошедшей региональной неделе депутаты Госдумы проводили встречи с избирателями. В общественные приёмные партии «Единая Россия» поступило множество жалоб граждан по теме возможного снижения температуры горячей воды. На широкое общественное обсуждение был вынесен социально чувствительный вопрос. Полагаю, что и в дальнейшем подобные инициативы не будут иметь перспектив без предварительного обсуждения с депутатами Госдумы», — заявил Александр Сидякин.

По словам парламентария в снижении температуры воды заинтересованы только ресурсоснабжающие организации, поскольку они экономят на нагреве воды. «Увеличение расходов потребления тёплой воды было бы практически неизбежно и сразу бы сказалось на росте платы за жилищно-коммунальные услуги по статье «Горячее водоснабжение». А этого мы допустить никак не можем», — подчеркнул Сидякин.

Кроме того, как отметил парламентарий, по нормативным значениям температура 60 градусов убивает вирус легионеллы, который впервые был обнаружен в 1976 году в Филадельфии. В СССР, как напомнил Сидякин, вспышка этого вирусного заболевания была в 80-х годах в Свердловской области.

«После этого было принято решение нагревать воду до 60 градусов. Рассуждения о том, что сейчас можно опустить норматив до 50 градусов, во-первых, не снимают факторы возможного заражения, во-вторых, существенно снижают комфорт в помещении», — пояснил руководитель «Школы грамотного потребителя», добавив, что, рассуждая о снижении норматива до 50 градусов, стоит учитывать еще и географию, и климат страны.

Напомним, во вторник, 29 ноября премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с работниками Стойленского горно-обогатительного комбината (г. Старый Оскол) заявил о том, что температура горячей воды в квартирах снижать не будут. Ранее Роспотребнадзор выступил с инициативой снизить температуру горячей воды в квартирах с 60 до 50 градусов. «Единая Россия», в свою очередь, подняла вопрос о недопустимости такого шага. Депутаты Госдумы от фракции Партии обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением сохранить норматив горячей воды на прежнем уровне.