Санкт-Петербург, 29 ноября, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Пилотный проект по созданию в Санкт-Петербурге логистического центра китайской компании Alibaba Group, работающей в сфере интернет-коммерции, рассмотрен на первом заседании Межведомственной рабочей группы по координации вопросов, связанных с привлечением инвестиций из КНР в экономику Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Charliepug Логотип компании Alibaba

Группа создана правительством города для разработки предложений по привлечению инвестиций из Китая в транспортную, строительную, инженерно-энергетическую и архитектурную отрасли Санкт-Петербурга.

Как уточнили в Смольном, проект Alibaba в Петербурге предусматривает создание логистического центра по аккумулированию и распределению на всей европейской части РФ товаров, приобретенных гражданами России в интернет-магазинах КНР. По мнению китайских специалистов, это можно реализовать в рамках транспортно-логистического узла Санкт-Петербурга.

Помимо развития логистической отрасли, в Петербурге с участием китайских инвесторов хотят развивать проекты в отраслях энергетики, городского пассажирского транспорта, машиностроения, водоснабжения и водоотведения. Рабочей группе поручено определить направления и подготовить перечень китайских компаний, потенциально интересных для Санкт-Петербурга.

Между СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» и китайской компанией «Инкоу Порт Нетворк Текнолоджи Ко» подписан протокол о взаимодействии и сотрудничестве при подготовке и реализации инвестиционных проектов в рамках развития транспортно-логистического потенциала Санкт-Петербурга.

В ответ на открытие петербургского рынка для китайских инвесторов власти Северной столицы надеются получить доступ к китайскому рынку сбыта для петербургских товаров и услуг. «Это будет встречным процессом при вхождении китайских компаний на рынок Санкт-Петербурга и Северо-Запада», — заявил вице-губернатор Игорь Албин.

По данным официальной статистики, внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга с КНР в 2015 году составил 5 млрд 303 млн долларов США. Экспорт из Петербурга в Китай — 1 млрд 46 млн долл. Импорт из Китая в Санкт-Петербург — 4 млрд 257 млн долл.

Alibaba Group — китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями и розничная онлайн-торговля.