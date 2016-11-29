Тамбов, 29 ноября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Тамбовская область в этом году получит еще шесть машин скорой помощи, закупленных на федеральные средства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Автомобили скорой медицинской помощи

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительных средств Минпромторгу России на закупку автомобилей скорой помощи. В соответствии с документом Тамбовская область получит дополнительно 6 машин. Все машины оснащены в соответствии с современными стандартами и имеют большой арсенал средств для того, чтобы медики могли оказать помощь попавшим в беду людям в любой ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально планировалось поставить в этом году в регион 34 санитарных автомобиля. Однако в ходе визита в Тамбовскую область первого заместителя руководителя администрации президента России Вячеслава Володина было принято решение о дополнительной поставке еще 16 машин скорой помощи за счет государственно-частного партнерства. 37 машин уже переданы лечебным учреждениям области, ещё 13 машин поступят в регион в ближайшее время. Благодаря решению правительства РФ, система здравоохранения области получит дополнительно еще одну партию из 6 автомобилей повышенной проходимости.

Развитие службы скорой помощи — одно из приоритетных направлений системы здравоохранения области. В ее составе действуют более 200 единиц транспорта. Региональные власти начали обновлять автопарк скорой помощи еще в прошлом году, приобретя за счет областного бюджета 40 машин, но проблему это не решило. В этом году благодаря реализации федерального проекта партии «Единая Россия» «Качество жизни (Здоровье)» удастся полностью обновить автопарк службы скорой помощи, что позволит вывести медицинское обслуживание населения на качественно новый уровень.