Псков, 29 ноября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. С начала 2016 года в Псковской области произошло 23 несчастных случая на производстве — в два раза больше, чем за такой же период пошлого года, при этом восемь случаев завершились смертельным исходом (в 2015 году погибших от травм на производстве не было). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Псковской области, состояние законности в сфере охраны труда и производственного травматизма обсуждалось 28 ноября на расширенном заседании коллегии ведомства.

Александр Дейнека. Загадка старику (фрагмент). 1926

Отмечалось, что в регионе также выросло число несчастных случаев на производстве с тяжёлым исходом — 12 в нынешнем году (восемь — в прошлом), а также произошли три групповых несчастных случая. 35%, или восемь ЧП произошли в Пскове, четыре — в Великих Луках, три — в Порховском районе. По одному несчастному случаю было зарегистрировано в Дедовичском, Куньинском, Невельском, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Псковском и Стругокрасненском районах.

Самыми распространенными причинами несчастных случаев, как и в прошлом году, стали неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил дорожного движения, а также неосторожные действия самих пострадавших.

Всего в 2016 году органами прокуратуры области выявлено более 1,5 тыс. нарушений закона об охране труда, что почти в два раза больше, чем в 2015 году.