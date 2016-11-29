Чебоксары, 29 ноября, 2016, 18:33 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 29 ноября, завершился «марафон» с избранием нового главы города, который по уровню амбиций и интриг сравнили с «Домом-2». При этом на заседании городского собрания депутатов, где решался вопрос о главе столицы, парламентарии устроили личные разбирательства, а обсуждение периодически походило на шоу. Спикером горсобрания и главой Чебоксар предсказуемо и предрешённо стала директор страховой больничной компании Ирина Клементьева, которая ранее была заместителем и которая ещё до начала голосования выступила с краткой программной речью. В числе первых её поздравили многочисленные сотрудники компании, которые на общем фоне выделялись букетами цветов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Начало заседания

28 ноября чебоксарские единороссы приняли решение о выдвижении в качестве кандидата на должность главы столицы Ирины Клементьевой, которая депутатствует четвёртый созыв, а с 2010 года является заместителем председателя ЧГСД (Чебоксарского городского собрания депутатов). «Является вдохновителем и продвиженцем многих инициатив в городе», — пояснил замруководителя фракции «Единой России» в горсобрании депутатов Владимир Кузин, не став вдаваться в детали вдохновивших депутатский корпус «инициатив».

Справороссы «в качестве противовеса с незамыленным взглядом» выдвинули кандидатуру главы фракции Сергея Муравьева — строителя и руководителя республиканского центра поддержки семей, который оказывает помощь многодетным семьям и сиротам. «Хотя мне кажется, что всё уже решено», — констатировал член фракции Алексей Никитин, высказав мнение, что в целом избран «неверный путь», «по которому не движемся, а катимся». Он вновь призвал «к осмысленности» при выборе, подчеркнув, что необходимо совместить должности главы города и сити-менеджера. «Городом должен руководить один человек, которого должен избирать народ… А не группа лиц из состава «Единой России», — уверен парламентарий. Данная «группа лиц» к нему не прислушалась.

Искусственную пафосность депутатского заседания разбил экс-единоросс Александр Андреев, который уже второе заседание вносит экзотические предложения и делает довольно странные доводы. На прошлом заседании, напомним, он предложил сделать главой Чебоксар кота Ваську. На этот раз он сообщил, что ему было «очень интересно наблюдать со стороны» за тем, как проходит «марафон по выборам главы города»: «Дом-2» отдыхает. Сколько интриг, сколько амбиций — просто был удивлен». В зале шушукались и захихикали, но публично отмолчались. Александра Андреева это только подстегнуло: он подчеркнул, что никто долго «не будет работать за идею бесплатно», что перевод на бесплатную основу дискредитирует должность главы города.

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Сохраняя саркастичный тон, парламентарий выдвинул в качестве кандидата на пост главы Чебоксар одного из самых богатых парламентариев, депутата четырёх созывов Юрия Борисова, главным достоинством назвав его «креативный подход» к решению проблем. «Обычно он сам себя выдвигает, но сегодня почему-то поскромничал», — с деланной иронией заметил Андреев, назвав коллегу «героем нашего времени». Он напомнил, как на одном из политсоветов «Единой России» депутат «принёс коробку денег, правда не от ксерокса, а поменьше, и все сказали, что этот человек готов к выборам». Припомнил ему, как он «креативил на выборах». Под конец приплюсовал и тендер «на покос травы», выполнение которого было сорвано по срокам.

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Обратив свой взор на внезапно появившегося конкурента из стана единороссов, Ирина Клементьева дважды спросила, есть ли «желающие взять самоотвод». Юрий Борисов тянул руку, но вовсе не для того, чтобы отказаться: выйдя к трибуне, он попросил прощения за то, что когда-то не поддержал Андреева на голосовании во фракции. «Обиделся и не здороваешься, зла не держу», — пытался объяснить действия коллеги Борисов. И подтвердил, что действительно были нарушены сроки выполнения тендера, за что он уже заплатил 40 тыс. рублей штрафа.

— Вы остаётесь? — единственное, что спросила Клементьева.

— Да, свою кандидатуру я не снимаю. Не могу против себя проголосовать, — заявил единоросс под аплодисменты.

Слово взяла Ирина Клементьева, чьё выступление больше походило на программную речь. Она обозначила «своё видение проблем, на которых должна сосредоточиться в случае вашей поддержки», отметив, что «мы опираемся на прочный фундамент» в виде главы Чувашии, администрации Чебоксар, депутатского корпуса. «Безусловно, должна быть преемственность в развитии города, и заданный курс должен быть продолжен», — сказала Клементьева, выдав, что видит «основную задачу» в том, чтобы «работать для чебоксарцев». И первое, за что она намерена взяться — «убрать административные барьеры».

В ходе тайного голосования Ирину Клементьеву поддержал 31 депутат, Юрия Борисова — четверо, Сергея Муравьева — трое. После завершения заседания прошла инаугурация вновь избранного главы Чебоксар.