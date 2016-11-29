Тула, 29 ноября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Первый детский технопарк «Кванториум» открылся в Туле, в городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества, 29 ноября. В этот же день состоялось открытие Дней науки, техники и производства для детей и юношества Тульской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Tularegion.ru Алексей Дюмин на открытии детского технопарка

В церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, министр образования Тульской области Оксана Осташко, генеральный директор федерального оператора сети развития детских технопарков «Кванториум» Марина Ракова, воспитанники Первомайской кадетской школы, школьники.

Алексей Дюмин отметил, что для детей, интересующихся различными науками, в здании Дворца детского и юношеского творчества Тулы организованы мастер-классы, технические экспозиции, интеллектуальные игры и конкурсы. Теперь у современных школьников есть возможность изучать научные и технические отрасли на базе созданного детского технопарка «Кванториум».

«Современные технологии дают школьникам гораздо более широкие возможности для достижения чего-то нового и интересного. Надеюсь, что проведение Дней науки, техники и производства станет традиционным для нашего региона», — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона осмотрел экспозиции и кванты технопарка. В нем реализуются дополнительные образовательные программы технической направленности. После осмотра всех экспозиций Алексей Дюмин оставил первую запись в книге отзывов «Кванториума».

Как отметила генеральный директор федерального оператора сети развития детских технопарков «Кванториум» Марина Ракова, 10 декабря в регионах России будут открыты еще 17 детских технопарков.

«Каждый «Кванториум», безусловно, уникален в своем регионе. И в первую очередь, он уникален той концепцией, которая реализуется в субъекте страны. В первую очередь мы ориентируемся на промышленные предприятия, присутствие госкорпорации «Ростех». Мы развиваем те направления, которые необходимы для промышленных предприятий», — отметила Марина Ракова.

Занятия в детском технопарке «Кванториум» организованы по направлениям «Робоквантум», «IT-квантум», «Аэроквантум». В настоящий момент здесь занимаются более 70 школьников (прием еще идет). В рамках «IT-квантума» дети объединяются в команды IT-аналитиков и изучают операционные системы, сети и программное обеспечение для выявления их уязвимости на незаконное проникновение и использование. Обучение в «Робоквантуме» направлено на формирование навыков конструирования машин и механизмов. Команды учеников могут разрабатывать и обсуждать новые проекты, конструировать модели роботов, а также проводить соревнования построенных моделей.