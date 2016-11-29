Санкт-Петербург, 29 ноября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Предположения о том, что министр транспорта России Максим Соколов может вернуться в Санкт-Петербург на должность губернатора Северной столицы, получили новый импульс.

Gov.spb.ru Смольный

«На этой неделе возможен новое перемещение — Максим Соколов в СПБ», — написал 29 ноября в своем микроблоге главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (орфография авторская, — прим. ред.).

Отметим, что в конце текущей недели в Санкт-Петербурге ожидается открытие Центрального участка Западного скоростного диаметра, на которое приглашен глава государства. Максим Соколов также примет участие в торжественной церемонии открытия. Не исключено, что слухи о скорой смене власти в Смольном могут быть связаны с этим фактом.

Ранее о возможности отставки Георгия Полтавченко и прихода в Смольный Максима Соколова накануне сентябрьских выборов сообщал ряд федеральных и петербургских СМИ, однако тогда эти слухи не подтвердились.

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Позже губернатор Георгий Полтавченко сообщил, что собирается работать в Смольном до конца срока своих полномочий, и пообещал увольнять тех подчиненных, которые будут вести разговоры о его возможной отставке.

Полтавченко пояснил, что он может уйти, только если жители города перестанут ему доверять, если президент РФ Владимир Путин назначит его на другую должность или если Полтавченко сам этого захочет.

«У меня такого желания нет. Я хочу вместе с вами еще поработать, как можно дольше», — заявил губернатор 27 сентября на заседании городского правительства, призвав не ориентироваться на «досужих щелкоперов», которые ссылаются на какие-то непонятные источники.

Максим Соколов до прихода в Минтранс занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в администрации времен Валентины Матвиенко, отвечал за привлечение инвестиций и новые инфраструктурные проекты в городе на Неве.