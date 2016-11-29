Калуга, 29 ноября, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов сегодня, 29 ноября, посетил первый калужский инвестиционный форум «Промышленность. Инновации. Технологии». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, форум собрал более 500 участников: руководителей международных и российских предприятий, акционеров и инвесторов, владельцев бизнеса, экспертов и аналитиков в области промышленных технологий.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На калужском инвестиционном форуме «Промышленность. Инновации. Технологии»

Инвестиционный форум в Калуге организован по поручению премьера России Дмитрия Медведева с целью привлечения в муниципалитеты потенциальных инвесторов. Одной из основных задач является создание благоприятных условий для промышленной отрасли региона за счет координации и интеграции усилий власти, бизнеса, науки и институтов развития, заключение перспективных соглашений и контрактов, реализация прямого диалога малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями и органами государственной власти и местного самоуправления.

Участники форума обсудили возможности муниципалитетов по развитию своей инвестиционной структуры, а также осмотрели выставку инноваций. По итогам форума ожидается подписание соглашений с потенциальными деловыми партнёрами.

«Повышение инвестиционной привлекательности региона, налаживание конструктивного диалога между властью и бизнесом, в настоящее время очень важно для Калуги и Калужской области, — считает глава городского самоуправления Александр Иванов, — в перспективе это может способствовать развитию промышленного потенциала и экономики Калуги, а также увеличению налогооблагаемой базы областного центра».