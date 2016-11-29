Ярославль, 29 ноября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. СУ СКР по Ярославской области проводит проверку по факту избиения ученика второго класса одной из ярославских школ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, ребенка избил отец одной из учениц школы.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

В СУ СКР уточняют: проверка проводится на основании сообщении СМИ. Кроме того, мать пострадавшего мальчика обратилась с заявлением в полицию.

Инцидент произошел в одной из школ Заволжского района Ярославля. По информации ведомства, мужчина напал на ребенка, вступившись за свою дочь. Свидетелями произошедшего стали учителя. Но почему-то никто из сотрудников школы не вмешался в ситуацию и не вызвал полицию.

«Вместо этого администрация школы предпочла вызвать мать мальчика и попытаться примирить обоих родителей. Таким образом, малолетний ребенок, находясь на территории учебного заведения, подвергся нападению и не получил надлежащую защиту со стороны должностных лиц, ответственных за безопасность пребывания детей в школе», — описывают фабулу произошедшего в СУ СКР по Ярославской области.

В рамках проверки следствие даст оценку бездействию администрации школы с точки зрения статьи «халатность». По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.