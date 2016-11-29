В Ярославле мужчина избил второклассника на глазах учителей
Ярославль, 29 ноября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. СУ СКР по Ярославской области проводит проверку по факту избиения ученика второго класса одной из ярославских школ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, ребенка избил отец одной из учениц школы.
В СУ СКР уточняют: проверка проводится на основании сообщении СМИ. Кроме того, мать пострадавшего мальчика обратилась с заявлением в полицию.
Инцидент произошел в одной из школ Заволжского района Ярославля. По информации ведомства, мужчина напал на ребенка, вступившись за свою дочь. Свидетелями произошедшего стали учителя. Но почему-то никто из сотрудников школы не вмешался в ситуацию и не вызвал полицию.
«Вместо этого администрация школы предпочла вызвать мать мальчика и попытаться примирить обоих родителей. Таким образом, малолетний ребенок, находясь на территории учебного заведения, подвергся нападению и не получил надлежащую защиту со стороны должностных лиц, ответственных за безопасность пребывания детей в школе», — описывают фабулу произошедшего в СУ СКР по Ярославской области.
В рамках проверки следствие даст оценку бездействию администрации школы с точки зрения статьи «халатность». По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.