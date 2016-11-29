Москва, 30 ноября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 30 ноября, в рамках «правительственного часа» Госдума заслушает выступление главы Минстроя России Михаила Меня, сообщает ИА REGNUM. Парламентарии планируют принять в первом чтении законопроекты о некоммерческих организациях, в частности, о мерах поддержки социально ориентированных НКО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Уголовное преследование бизнеса

Также в планах нижней палаты парламента — обсуждение президентского законопроекта о наказании за незаконное возбуждение дел против бизнеса.

Законопроект, направленный на усиление ответственности должностных лиц правоохранительных органов за необоснованное уголовное преследование предпринимателей и прекращение ими хозяйственной деятельности, Госдума приняла в первом чтении 16 ноября. Изменениями, в частности, вводится новый состав преступления: незаконное возбуждение уголовного дела, совершенное в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности, либо из корыстной или иной личной заинтересованности, и повлекшее прекращение предпринимательской деятельности или причинение крупного ущерба. Крупным ущербом признается ущерб на сумму более 1,5 млн рублей. За такое деяние законопроектом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Расследование преступлений предлагается передать следователям Следственного комитета.

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Госдума намерена осудить

В планах парламентариев — обсуждение проекта заявления «О «Декларации памяти и солидарности», принятой Сеймом Республики Польша и Верховной радой Украины 20 октября 2016 года». Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») обратил внимание на то, что 20 октября совместно польский Сейм и Верховная рада Украины приняли так называемую декларацию памяти и солидарности, в соответствии с которой они отвергают не только пакт Молотова — Риббентропа, но и Ялтинские решения 1945 года, выступая не только против России, но и против своих ближайших союзников по НАТО — США и Англии, которые эти решения подписывали. Депутаты Госдумы решительно осуждают акт парламентов Польши и Украины, отвергают саму идею задним числом переписать историю и провести ревизию начала и итогов Второй мировой войны. Депутаты Государственной думы, считая принятую Сеймом Республики Польша и Верховной радой Украины «Декларацию памяти и солидарности» противоречащей нормам международного права, будут относиться к любым попыткам опираться на факт ее принятия со стороны третьих стран и международных организаций как к враждебным действиям в отношении Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для взаимоотношений.

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