Ульяновск, 29 ноября, 2016, 18:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области будет создана дирекция по подготовке инфраструктуры города Димитровграда к сдаче высокотехнологичного центра медицинской радиологии. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, такое поручение дал губернатор Сергей Морозов региональным и муниципальным властям.

U.S. Navy В радиологическом центре

«Мы специально посвятили всё лето большой работе с федеральным правительством, администрацией президента РФ. Искренне рад, что и президент, и премьер поддержали все наши и ФМБА наработки. Это федеральный объект, строится на федеральные средства. Со своей стороны все региональные и муниципальные обязательства мы выполнили», — отметил губернатор.

По словам Морозова, дирекцию по подготовке инфраструктуры города Димитровграда и Мелекесского района, которая создана в связи с окончанием строительства медицинского центра, возглавит первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

«Мы выходим на финишную прямую. Для этого нужно ускорить подготовку кадров, строительство жилья и социальной инфраструктуры. Крайне важно уделить особое внимание культурной и социальной политике в этом муниципалитете. В ближайшее время мы проведём совещание, куда пригласим и представителей общественных организаций, и активных граждан. Там утвердим состав дирекции, после чего она приступит к работе», — сообщил Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на уровне правительства РФ было принято решение о выделении из федерального бюджета 2,8 млрд рублей на строительство жилья для медицинских работников, которые будут трудиться в высокотехнологичном центре медицинской радиологии. На эти средства планируется построить более 960 квартир.

Проект по созданию центра медицинской радиологии реализуется на территории Димитровграда по государственной программе «Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий» в рамках исполнения поручения президента РФ. В структуру учреждения входят более двадцати корпусов, среди которых и протонный центр.

Всё медицинское учреждение рассчитано на посещение более 20 тысяч больных в год и будет включать в себя клинический стационар примерно на 400 мест, реабилитационный корпус, здание радионуклидной диагностики, а также поликлинику на 240 посещений в смену. ФВЦМР будет обслуживать как жителей Ульяновской области, так и других субъектов РФ.

В декабре 2016 года будет сдан ПЭТ-центр, на площадке уже работает научный блок с производством новых персонифицированных лекарственных форм.

В феврале 2017 года будет дан физический «пучок», в апреле состоится биологический пуск по биологическому манекену, а летом 2017 года будет возможность принять первого пациента. Окончание строительства всех 26 корпусов Центра — первый квартал 2019 года.