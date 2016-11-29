Рыбинск, Ярославская область, 29 ноября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Финансирование муниципальных ставок спортсменов-инструкторов в Рыбинске — втором по величине городе Ярославской области, сократится минимум в 2 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента по физкультуре, спорту и молодежной политике Рыбинска Леонид Воронцов.

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По его словам, меняемся подход к финансированию всей социальной сферы. Недостаток средств в бюджете вынуждает упорядочивать расходы. Речь идет не о тренерах, финансирование которых не уменьшится, а о профессиональных спортсменах, которые тренируются сами, но никого не тренируют.

«Сейчас средства достаточно ограничены, поэтому расходовать их надо рационально и эффективно. В Рыбинске 119 ставок спортсменов-инструкторов, в Ярославле, население которого почти в 3 раза больше нашего, 124 ставки. В Ярославле они тоже будут уменьшаться. Надо упорядочивать. Изначально это было нацелено на поддержку молодых спортсменов, а сейчас некоторым по 44 года, и им давно пора бы переходить на тренерскую работу. Теперь мы будем создавать комиссию и индивидуально рассматривать. Подход меняется и в областном Агентстве по физкультуре и спорту. Будем рассматривать олимпийские виды и сборников. Т. е. сборные области и сборные России, именно Ярославской области, а не Московской или Краснодарского края. Но речь не идет о том, что мы о спортсменах забудем. К тому же мы не объединяли спортшколы, как в областном центре, по тренерам мы ничего не меняем», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента физкультуры, спорта и молодежной политики Рыбинска Леонид Воронцов.

Взамен предполагается система, при которой решения по спортсменам-инструкторам будет приниматься внутри самих спортшкол, работающих на спортобъектах. Договоры будут заключаться не пожизненно, а на период, пока атлет показывает результат. Такова рекомендация федеральных структур. Предстоит определиться и с теми, кто финансируется в трех разных местах.

«По 2016 году в Рыбинске на ставки спортсменам было 13 млн рублей, как будет, надо смотреть, но такого объема в 2017 году уже не будет. В 2 раза точно меньше. Многие перейдут на внебюджетную деятельность, часть возьмет областной центр спортивной подготовки», — пояснил Леонид Воронцов.

Ставки для спортсменов-инструкторов варьировались в пределах от 8 до 26 тыс рублей. Также в Рыбинске работают 136 тренеров в 34 спортивных школах.