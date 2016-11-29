Калининград, 29 ноября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Существенное снижение абортов в Калининградской области связано с личным вмешательством в ситуацию с нелегальными абортариями патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом стало известно во время патриаршего приёма, прошедшего накануне в Калининграде, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события — Калининградской епархии.

Gov39.ru Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Выступая перед собравшимися, патриарх Кирилл рассказал, что в прошлом году в Калининграде он общался с сотрудниками епархиального управления, и когда речь зашла об абортах, то одна из сотрудниц сообщила, что в Калининграде не составляет большого труда нелегально искусственно прервать беременность. При этом, продолжил патриарх Кирилл, нелегальный аборт в таких случаях осуществляется в легальном медицинском учреждении на платной основе.

«По возвращению в Москву я связался со Скворцовой (министр здравоохранения России Вероника Скворцова. — ИА REGNUM ), передал этот разговор, и она приехала в Калининград с инспекцией (визит министра состоялся в январе 2016 года. — ИА REGNUM ). Знаю, были проведены серьёзные мероприятия. Вот так, с Божьей помощью в этом году удалось снизить в Калининградской области число абортов на 20%».

По данным регионального Минздрава, за десять месяцев 2016 года число абортов в Калининградской области составило 3,2 тысячи. Для сравнения: в 2015 году — около 5,2 тыс. абортов, в 2013 году — более 6,7 тыс. абортов.

«Работа в этом направлении продолжается, — сообщила начальник департамента охраны здоровья Министерства здравоохранения Калининградской области Оксана Черенкова. — Организовано доабортное консультирование, в женских консультациях функционируют кабинеты медико-социальной помощи, для работы с беременными женщинами проходят обучение психологи и врачи — акушеры-гинекологи. Только в 2015 году подобными консультациями были охвачены около 6 тыс. жительниц области».