Медногорск, Оренбургская область, 29 ноября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. В городе Медногорске Оренбургской области 29 ноября после капитального ремонта вновь открыл свои двери кинотеатр «Урал». Один из старейших кинотеатров восточного Оренбуржья прошел масштабную реконструкцию. Глава региона Юрий Берг отметил: событие это тем более знаменательно, что проходит в Год российского кино, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Orenburg-gov.ru Церемония открытия обновленного кинотеатра в Медногорске

«Сегодня мы отмечаем второе рождение кинотеатра, и я хочу пожелать, чтобы здесь шли только интересные фильмы, а зал «Урала» был всегда полон. Пусть кинотеатр, любимый старшими поколениями горожан, снова станет одним из главных медногорских очагов культуры», — сказал Юрий Берг. Он также отметил совместную работу правительства области и Уральской горно-металлургической компании и выразил благодарность руководству УГМК.

Генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын отметил большую разницу между тем, каким был кинотеатр, и каким он стал: «Я считаю нужно высказать слова огромной благодарности всем, кто приложил руку, интеллект, творчество к возрождению кинотеатра. Это большое событие для Медногорска. В свою очередь обещаю, что мы на этом не остановимся и в рамках социально-экономического партнерства продолжим участвовать в развитии города».

Стоит отметить, в 2016 году в укреплении материальной базы областной киносети произошел настоящий прорыв. Благодаря активному участию Оренбургской области в программе модернизации кинозалов, объявленной Федеральным Фондом кино, заработали двухзальный кинотеатр «Родина» в Бугуруслане, «Колос» в Новосергиевке, в Акбулаке, кинозал в Соль-Илецком центре культурного развития. Причем все обновленные киноточки — это кинотеатры первого экрана, где проходит дебютный прокат новых кинолент. Менее чем за полгода эти кинотеатры посетило более 50 тысяч зрителей.

Ждет своего открытия кинотеатр «Юность» в Абдулино, где в настоящее время ведутся ремонтные работы. В ближайшее время вернется в строй кинотеатр «Мир» в городе Орске.

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Кинотеатр «Урал» был построен в 1952 году. Последний капитальный ремонт в нем провели еще в середине 80-х годов прошлого века, а шесть лет назад из-за сильного обветшания он был закрыт. Весной 2016 года губернатором принято решение о проведении капитального ремонта этого исторического здания.

В период с июня по ноябрь 2016 года подрядной организацией ООО «Оренбургоблгражданстрой» выполнены работы, включающие в себя ремонт кровли с частичной заменой перекрытия, ремонт фасадов, внутреннюю отделку помещений, полную замену всех инженерных коммуникаций, устройство системы вентиляции и кондиционирования. Теперь здание стало доступно как для инвалидов, так и для маломобильных групп населения. Также кинотеатр оснащен особыми комплектами оборудования для тифлокомментирования, что позволит смотреть кинофильмы слабослышащим и слабовидящим группам населения.

Проведено благоустройство территории около кинотеатра — одна из центральных площадей города вновь станет излюбленным местом отдыха горожан.

Из областного бюджета на выполнение работ было потрачено 30 млн рублей. Сумма федеральных затрат на оснащение оборудованием составила 5 млн рублей. Зал кинотеатра «Урал» рассчитан на 147 мест, здесь же имеется снэк-бар, кафетерий на 40 мест. В перспективе планируется открытие ресторана на 50 посадочных мест.

В день открытия обновленного кинотеатра гости и жители Медногорска увидели первую киноленту — фильм режиссера Николая Хомерики «Ледокол».