Москва, 29 ноября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Минстрой до конца 2016 года намерен внести в Госдуму законопроект о компенсационном фонде долевого строительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил глава Минстроя Михаил Мень на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Мы до конца года по поручению президента должны выйти с законодательной инициативой по созданию компенсационного фонда долевого строительства, по сути это аналог АСВ, сегодня АСВ работает неплохо. Компенсационный фонд призван защищать договора долевого участия, которые граждане заключили с застройщиками», — отметил он.

Главный вопрос в этой связи — вопрос тарифообразования, сказал Мень. «Когда на рынке работало много страховых компаний, тариф по страхованию дошел до абсурдной суммы — 0,2%, 0,3% от договора долевого участия. Это изначально очевидно, что при таком тарифе никакая компания никакой ответственности нести не будет, что и подтверждалось практикой — никаких выплат», — сказал глава Минстроя.

Он напомнил, что с 2017 года страховые компании перестают работать над договорами долевого участия и начинает работать единый компенсационный фонд, который будет функционировать под эгидой АИЖК. «Это будет важнейшее изменение», — сказал Мень, пообещав, что скоро документ выйдет на правительственную комиссию по законопроектной деятельности.