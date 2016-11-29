Симферополь, 29 ноября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Почти половина автолюбителей в Крыму проигнорировали счета для оплаты транспортного налога, срок уплаты которого без штрафных санкций заканчивается 1 декабря. Пока, по данным на 29 ноября, только 52% автолюбителей полуострова заплатили в бюджет республики 103,2 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения федеральной налоговой службы в Крыму.

Цитата из к/ф «Три плюс два». реж. Генрих Оганисян. 1963.СССР Налог на транспорт в Крыму

«На 103,2 млн рублей пополнился бюджет Республики Крым в результате уплаты транспортного налога — это составляет 52 процента от расчетной суммы, которая должна поступить в бюджетную систему по итогам уплаты данного налога, — сообщили в ФНС. — 1 декабря крайняя дата уплаты. Затем платежи будут приниматься ещё до 1 января, но уже начнется начисляться пеня за каждый день просрочки платежа».

Также в ведомстве сообщают, что налоговые ставки в Крыму ниже среднероссийских: жителям Краснодарского края транспортный налог обходится в три раза дороже, а петербуржцам — в четыре.

Напомним, в Крыму транспортный налог за 2015 год оплачивают автовладельцы, зарегистрировавшие свои автомобили (или перерегистрировавшие со старых украинских номеров на новые российские) в течение 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские автолюбители должны были пройти перерегистрацию автомобилей со старыми (украинскими) номерными знаками до 1 апреля 2016 года. То есть те крымчане, кто прошел процедуру перерегистрации автомобиля после 31 декабря 2015 года, не будут платить транспортный налог за 2015 год.