Краснодар, 29 ноября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае фиксируются новые вспышки африканской чумы свиней. Последним стал Кореновский район. Карантинные мероприятия уже введены в трех районах Кубани — Павловском, Красноармейском и Тихорецком, первая угрожаемая зона определена в радиусе пяти километров от очага опасного заболевания.

Unsplash Свинья

Также по теме: Чума свиней поразила Абинский район Кубани

Очаг чумы свиней выявлен на кубанской ферме

По информации руководителя ветеринарного управления региона Георгий Джаилиди, карантин был введен после обнаружения в лесополосе в 2,5 км севернее станицы Фастовецкой Тихорецкого района трупа свиньи. Исследования подтвердили наличие в пробах вируса АЧС.

Для того чтобы не допустить распространения АЧС, региональным и муниципальным властям следует принять дополнительные меры. Такую рекомендацию в ходе совещания по предотвращению распространения опасного заболевания на территории ЮФО и СКФО, которое прошло на минувшей неделе в Краснодаре, озвучил директор департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ Владимир Шевкопляс. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минсельхозе.

В частности, по его словам, необходимо провести переучет всех объектов, занятых переработкой, заготовкой и убоем животных, а также объектов производства. Кроме того, важно организовать ревизию свалок и территорий, прилегающих к свиноводческим фермам.

Руководитель государственного ветеринарного управления Краснодарского края Георгий Джаилиди считает, что для борьбы с АЧС также необходимо изменить учет свиней в личных подсобных хозяйствах. На сегодня его ведут только по заявленной сами владельцы животных информации, которая зачастую отличается от реальных данных. Соответственно, не соблюдаются необходимые санитарные нормы, что и приводит к заболеваниям.

Для стабилизации ситуации с АЧС на Кубани уже разработан ряд мероприятий. Так, управление ветеринарии совместно с контролирующими органами проверит все животноводческие фермы региона на предмет биологической защищенности и подтверждения всех необходимых санитарных требований. Кроме того, будет организована максимально полная контрольная ревизия ЛПХ.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в этом году очаг африканской чумы свиней был выявлен в конце августа на свиноводческой ферме АО «Дан Куб» Красноармейского района Кубани, где произошел падеж свиней. Всего, по данным Россельхознадзора, на сегодняшний день в крае зарегистрировано десять вспышек вируса.