Ярославль, 29 ноября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Бюджет Ярославской области потеряет более 100 млн рублей ежегодно из-за закрытия с 1 января 2017 года фабрики табачной компании Imperial Tobacco, известной в городе как «Балканская звезда». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе. Прекращает свою работу одно из старейших предприятий города, ведущее свою историю с середины XIX века.

Pixabay.com Сигарета

В числе причин ликвидации табачной фабрики в компании называют рост акцизов на сигареты и табачные изделия и «налоговое бремя». Акцизы на табачные изделия идут в федеральный бюджет, но регион и город недосчитаются налога на прибыль, налога на землю и налога на имущество.

«Для Ярославской области это очень плохо. 284 человека с хорошей зарплатой вынуждены будут искать новую работу. Только областной бюджет, не считая городского, может не досчитаться более 100 млн рублей. А судьба производственных помещений и офисов под вопросом. Когда мы боремся за каждого нового инвестора, это сильный эмоциональный и финансовый удар по области и городу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году в Ярославле был закрыт ликеро-водочный завод, который сейчас находится в стадии банкротства. Из-за его остановки региональный бюджет потерял около 1 млрд рублей акцизов ежегодно.