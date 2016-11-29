Лондон, 29 ноября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Британская компания Imperial Tobacco с нового года закрывает одну из табачных фабрик в России. Причина — в снижении объёмов продаж из-за роста акцизов и ограничениях в форматах выпускаемой продукции. Мощности фабрики в настоящий момент задействованы не более чем на 40%, сообщили в пресс-службе компании.

Fonwall.ru Сигареты

Фабрика находится в Ярославле. Теперь производство будет перенесено на аналогичное предприятие в Волгограде.

На табачной фабрике в Ярославле выпускались сигареты «Балканская звезда», «Максим», Parker & Simpson. Предприятие было основано ещё в ХIХ веке — в 1850 году, а частью Imperial Tobacco стало в 2008 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении бюджетообразующий закон, направленный на реализацию Основных направлений налоговой политики на 2017−2019 годы. Он повышает ставку акциза на сигареты.

Ставка акциза на сигареты в 2017 году устанавливается на уровне 1562 рублей за 1 тыс. + 14,5% расчетной стоимости, в 2018 году — 1718 рублей за 1 тыс. + 14,5% расчетной стоимости, в 2019 году — 1890 рублей за 1 тыс. +14,5% расчетной стоимости. Специфические ставки акцизов на все виды табачной продукции, установленные ранее на 2017 год, увеличиваются на 10%.

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