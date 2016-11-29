Барнаул, 29 ноября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. По состоянию на 1 ноября 2016 года, выплату заработной платы в Алтайском крае задерживают 1012 работникам четырех организациях. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на Алтайкрайстат, речь идет о ЗАО «Завод алюминиевого литья», ФГУП «Овощевод» Россельхозакадемии, ОАО «Сибэнергомаш» и МУП «Рубцовские тепловые сети», где в настоящее время проводятся процедуры банкротства. Вместе с тем, губернатор региона Александр Карлин, по итогам селекторного совещания по вопросу «О ситуации с задолженностью по заработной плате», проведенном Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщил, что ситуация на данных предприятиях находится на ежедневном контроле, и что по всем организациям-должникам составлены графики погашения задолженности.

Пресс-служба КПРФ Уволенные без зарплаты сотрудники ГипроДорНИИ

«В крае отсутствуют долги в бюджетной сфере. В реальном секторе экономики ситуацию с выплатой заработной платы удалось стабилизировать к концу 2015 года», — подчеркнул глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале ноября с требованиями выплатить заработную плату выходили рубцовчане: более 300 заявлений поступило в правоохранительные органы от работников коммунальной сферы.

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Позднее на митинг коммунистов в Барнауле вышли уволенные без зарплаты сотрудники ГипроДорНИИ.

Впрочем, губернатор в сегодняшней новости подчеркивает: «Наша задача — полностью ликвидировать долги по заработной плате».