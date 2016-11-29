Ярославль, 29 ноября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В рамках программы поддержки автомобильной промышленности на 2016 год Ярославская область получит новые школьные автобусы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Ru.m.wikipedia.org Школьный автобус

Федеральный бюджет выделил Минпромторгу России дополнительно 900 млн рублей на закупку школьных автобусов. В результате новые машины поступят в 30 субъектов РФ. Всего на эти средства будет закуплено 633 школьных автобуса.

Согласно распоряжению Правительства РФ, для нужд Ярославского региона будет приобретено 6 машин вместимостью 10−12 человек.

При этом ранее, в сентябре текущего года, федеральный бюджет выделил средства на закупку 11 новых автобусов для Ярославской области — десяти аналогичного объема и одного на 22−24 человека.

Все автомобили оснащенны тахографами и навигационной системой ГЛОНАСС.