Ярославль, 29 ноября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля продолжает кадровые изменения в муниципальном секторе экономики. 29 ноября совет директоров ярославского «Городского телеканала» прекратил контракт с директором Дмитрием Веретенниковым, назначив на этот пост Сергея Гончарова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в муниципалитете Ярославля. Мэрии принадлежит контрольный пакет акций телеканала.

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Ранее изменения произошли в составе совета директоров предприятия. Его председателем стала советник мэра Ольга Лилеева, которая сменила на этом посту председателя муниципалитета Павла Зарубина. Между тем Зарубин остался в составе совета директоров предприятия. Заместителем председателя совета директоров избран депутат муниципалитета Игорь Бортников, ставший накануне заместителем председателя фракции «Единая Россия» в муниципалитете. Таким образом новое руководство мэрии Ярославля закрепило личный контроль над главным городским медиаресуром.

Сергей Гончаров в настоящее время работает директором рекламно-производственной фирмы ООО «МБМедиа Стар». В 2004 году он работал коммерческим директором «Городского телеканала», а ранее служил в органах МВД. Не исключено, что именно там он познакомился с и.о. мэра Ярославля Владимиром Слепцовым, который, по некоторым данным, и инициировал смену руководства телеканала.