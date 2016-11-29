Оренбург, 29 ноября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. В Оренбурге 29 ноября завершился Чемпионат России по боксу среди мужчин. Воспитанник специализированной детско-юношеской спортивной школы бокса олимпийского резерва имени Г. И. Васильева Габил Мамедов одержал победу в финальном поединке в весовой категории до 60 килограммов. Оренбуржцу противостоял представитель Пермского края Константин Богомазов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.

Пресс-служба ОГУ Чемпион России по боксу 2016 года Габил Мамедов

«Это третья встреча Мамедова и Богомазова. И, конечно, мы все переживали, так как ранее Габил уступал данному противнику. Поэтому к бою мы подошли очень серьезно, готовились заранее. Противник очень сильный. Но мы были настроены на победу и прибавляли с каждым раундом. Габил победил заслуженно, и никто с этим не поспорит», — прокомментировал победу своего ученика тренер Дмитрий Скопинцев.

Габил Мамедов является бронзовым призёром Чемпионатов России 2014 и 2015 годов, чемпионом МВД России, чемпионом Приволжского федерального округа, занимается боксом 13 лет. В своей спортивной карьере Габил провел 300 боев, в 246 одержал победы.

Стоит отметить, Чемпионат России по боксу среди мужчин проходил в Оренбурге с 22 по 29 ноября. Приняли участие в Чемпионате 273 боксера.