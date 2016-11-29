Барнаул, 29 ноября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Коммунисты Алтайского края направили телеграмму в адрес посольства Республики Куба на ул. Большая Ордынка в Москве. В своем послании они выразили глубокое соболезнование кубинскому народу в связи со смертью Фиделя Кастро, — сообщает пресс-служба партии.

Так выглядит уголок памяти Фиделя Кастро в крайкоме партии. Картину нарисовал Владимир Шкиль

«От нас ушел великий современник, революционер, победитель. Сложная и интересная судьба этого человека, является вдохновляющим примером для миллионов людей. Скорбим вместе со всем прогрессивным человечеством и клянемся быть достойными наследниками славной кубинской революции», — сказано в телеграмме Алтайского краевого комитета КПРФ.

В память и кубинском лидере в помещении Алтайского крайкома развернут уголок памяти Фиделя Кастро с его изображением, предоставленным художником-коммунистом Владимиром Шкилем.

Первый секретарь Каменского горкома КПРФ Николай Пахомов говорит, что в 1965—1967 годах он проходил срочную службу в рядах Советской Армии — служил на Кубе.

«Это были первые годы становления новой кубинской государственности, и Советский Союз, естественно, помогал молодой Республике. Местное население относилось к нам дружелюбно, ведь они понимали — СССР дал Кубе жизнь», — вспоминает коммунист. По этому случаю он вспомнил изречение Ленина: «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться».

«И мы, — советские солдаты, помогали кубинцам в этом. Первые 57 лет (а то и десять) американцы, чьи фабрики и плантации были национализированы, как могли уничтожали их. Этому надо было противостоять. Кроме того, на Кастро в то время было много покушений, — до десятка в день. Однако революция выстояла!», — отметил Николай Пахомов.

Фиделя Кастро он считает удивительным человеком, который смог из «зоны отдыха» американской олигархии сделать социалистическое государство.

«Потому можно говорить: «Ушел Фидель — ушла эпоха». Вся его жизнь была отдана народу. За свой народ он стоял до последнего дня, не продал государство, не разбазарил. Напротив, он оставил после себя огромное наследие. И его дело будет жить!», — заключил коммунист.

Барнаулец Василий Беспечный во время «карибского кризиса» служил в полку радиотехнической разведки в Омске. И когда был объявлен набор добровольцев для защиты Кубы, говорит, что был в числе тех (из 24 радистов шаг вперед сделали только 7), кто искренне выразил желание помочь Острову Свободы.

«Такой интерес к Кубе был вызван не только политикой, Фидель ведь был чуть старше нас. Мы, молодежь 60-х, были влюблены в Кубу. Журнал «Куба» читали весь от корки до корки, затем передавали следующему. У меня был в студенчестве значок с изображением Фиделя Кастро, многие завидовали, спрашивали «Где купил?». Тут все просто: мой друг выписывал журнал «Куба», и за 45-й номер по почте подписчикам высылали эти значки», — говорит коммунист.

Секретарю по протестным действиям Бийского горкома КПРФ Льву Татарникову тоже посчастливилось служить на Кубе. «В 1977—1979 годах находился в учебном центре в звании старшего прапорщика медицинской службы. Не смотря на то, что мы были как бы учителями для кубинских товарищей, тоже многому учились у них. Там действительно было построено общество социальной справедливости. Принцип «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям» там был воплощен в жизнь в полной мере. Каждой семье был гарантирован минимальный набор продуктов, карточная система распределения до сих пор работает на Кубе. Кубинцы сохранили бесплатные образование и медицину, современнейшую в те годы. Медики Острова Свободы учились в СССР, однако брали все лучшее также и из США, и из Японии. Хоть стоматология, хоть хирургия в те годы были у кубинцев на передовых позициях в мире. Отмечу высокий уровень боевой подготовки кубинской армии. При мобилизации каждый третий гражданин был готов встать в строй. По тревоге из 9 миллионов населения, три миллиона в кратчайшее время пополняли войска», — вспоминает Лев Татарников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался 25 ноября на 90-м году жизни. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что лидер кубинской революции делал для отношений России и Кубы больше, чем кто бы то ни было.