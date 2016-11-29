Ярославль, 29 ноября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. В 2017 году часть жителей Ярославской области ожидает серьезное повышение платы за услуги ЖКХ. Причина — применение повышающего коэффициента на оплату коммунальных услуг по водоснабжению, отоплению электроэнергии в домах, не оборудованных индивидуальными и общедомовыми приборами учета энергоресурсов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник Ярославской областной думе.

Теплоузел

Применение повышающих коэффициентов регламентировано соответствующим Постановлением Правительства РФ № 603 ОТ 29.06.2016 г. Сразу оговоримся: речь идет только о тех домах, где есть техническая возможность установки счетчиков.

С 1 июля 2016 г повышающий коэффициент установлен на уровне 1,4. С 1 января 2017 г. он составит уже 1,5. В результате, например, для жителей Ярославля платежи за холодное водоснабжение при условии отсутствия индивидуального счетчика увеличатся на 89,3 руб на человека или 4,97 на кв.м. За горячую воду придется платить больше на 58,6 руб. на человека или 3,26 руб на кв.м. Электроэнергия вырастет в цене на 155,1 руб на человека или 8,61 руб на кв.м. Отопление подорожает на 28%. В целом, по предварительным подсчетам, в областном центре в отопительный период повышение стоимости коммунальных услуг составит в среднем 837,6 руб на человека, в межотопительный сезон — 303 рубля на человека.

«При этом льготы за коммунальные услуги, предоставленные по повышающим коэффициентам, не предусмотрены. Соответственно, субсидии будут рассчитываться в пределах нормативов. А все, что сверху — проблемы жителей. Таким образом, для льготников стоимость коммунальных услуг вырастет в пределах 50−63%», — говорится в информационной записке Правительства Ярославской области, поступившей в Яроблдуму.

При этом, по оценкам экспертов, потребителей, не оборудовавших свое жилье счетчиками, в Ярославской области «очень много». Даже если увеличение суммы в квитанциях и станет для собственников стимулом наконец решить проблему со счетчиками, то оперативно это сделать не получится. Например, установка общедомовых приборов учета требует переоборудования всего теплоузла дома, что априори невозможно в ходе отопительного сезона. То есть, переплачивать придется как минимум несколько месяцев.

Неудивительно, что в Правительстве региона всерьез опасаются реакции населения на такой «новогодний подарок». Повышение стоимости коммунальных услуг «может вызвать обострение социальной обстановки в области и протестные реакции со стороны населения», — говорится в информационной записке. Поэтому в настоящее время правительство срочно собирает по всем муниципальным образованиям информацию по оснащению приборами учета всех домов, где они должны быть, и их жителей. Также собираются сведения о количестве льготников, чьи квартиры так и не оборудованы счетчиками коммунальных услуг.

«Этот вопрос обсуждался в департаменте ЖКК, на совещании присутствовали все заинтересованные структуры, в том числе ресурсоснабжающие организации. По итогам обсуждения были даны рекомендации отложить применение повышающих коэффициентов до марта, чтобы у жителей была возможность все-таки установить приборы учета. Сейчас эта информация доведена до управляющих организаций, мы стараемся активнее информировать жителей города. Напомню, те, кто проживает в квартирах муниципального жилого фонда, должны обращаться по вопросу установки счетчиков в департамент городского хозяйства мэрии. Что касается общедомовых приборов учета, то в Ярославле ими оборудовано большинство домов. Остались единицы, и мы планируем в рамках программы закрыть этот вопрос к середине 2017 года. Конкурсы уже разыграны, подрядные организации заключают договоры с МУП «Энергосбыт». Причем порядка 10 домов будут оборудованы общедомовыми счетчиками в рамках программы капремонта», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель директора департамента Наталья Шетнева.

Между тем, подчеркивают эксперты, решение о применении повышающих коэффициентов к начислению платы за коммунальные ресурсы в Ярославской области принималось не единожды. Но каждый раз находились причины отложить применение этой меры. Хотя это и чревато штрафными санкциями со стороны налоговых органов.

На сегодняшний день повышающие коэффициенты действуют лишь в двух районах региона — в Даниловском и Ростовском, причем на уровне отдельных управляющих компаний. Есть вероятность, что руководство региона сохранит текущее положение вещей, в условиях сегодняшнего дня в департаменте ЖКК обратное решение считают катастрофой.