Калининград, 29 ноября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В Калининграде за кражу боеприпасов с борта большого десантного корабля (БДК) «Королёв» осуждён старший матрос контрактной службы Александр Бартенев. Как сообщили сегодня, 29 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Балтийскому флоту, преступление было совершено, когда корабль находился в Чёрном море.

Mil.ru БДК «Королёв»

По данным следствия, старший моторист Бартенев похитил около 2,5 тыс. винтовочных патронов, хранящихся в цинковых корпусах. Похищенное он спрятал в помещении дизельгенератора БДК «Королёв».

По возвращению в Калининградскую область матрос спрятал часть патронов в яму, расположенную рядом с его домом.

По факту обнаружения пропажи было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ — ч. 1 ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов» и ч. 1 ст. 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».

В ходе предварительного следствия и в суде Бартенев вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся.

Учитывая изложенное, приговором Балтийского гарнизонного военного суда старшему матросу Александру Бартеневу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года с содержанием в колонии-поселении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что БДК «Королёв» в 2015 году находился в походе более 8 месяцев, пронеся Андреевский флаг через Средиземное, Чёрное и Северное моря, а также Атлантический океан.