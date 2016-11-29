Калуга, 29 ноября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. В период с 9 по 28 ноября на трех сайтах ведущих СМИ Калужской области проходил опрос о том, где в Калуге следует установить памятник Ивану III. Как сообщили 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, большинство калужан, принявших участие в интернет-опросе (44%), высказались за установку памятника в Ивану III в сквере им. В.И. Ленина.

Mospat.ru В обсуждении концепции памятника Ивану III в городе Калуге принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский,

Следующими по популярности местами, выбранными горожанами для установки царского памятника, стали Городской парк культуры и отдыха (20%) и площадь Старый Торг (17%).

«Значимость Великого стояния на Угре 11 ноября 1480 года, когда благодаря мудрой политике Ивана III «малой крови» была изгнана Большая Орда, которая почти 300 лет довлела над русскими землями, для калужан не вызывает сомнения», — заявил корреспонденту ИА REGNUM министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин.

По словам министра, этому важнейшему историческому событию, фактически ставшему началом в формировании независимости Руси, в регионе придается огромное значение. Тем более, что в своем завещании Иван III впервые назвал Калугу самостоятельным административным центром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, личность Ивана III заслуживает особого уважения и признательности потомков.

«Сейчас в России нет ни одного отдельного памятника этому великому государственному деятелю. Я надеюсь, памятник Ивану III скоро появится в Калуге. И станет не просто символом, но настоящим произведением искусства и достопримечательностью города. Нам нужен не просто абы какой памятник, а шедевр, достойный внимания ЮНЕСКО. Правление Ивана Великого — это объединение страны, это установление многосторонних союзных отношений с целым рядом государств, это появление титула «Государь всея Руси» и самого слова «Россия», — подчеркнул Анатолий Артамонов.