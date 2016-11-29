Москва, 29 ноября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Последний день ноября 2016 г. в Москве может стать самым холодным с начала осени, сообщается на сайте «Метеоновости».

Андрей Рябушкин. Зимнее утро. 1903

«В ночь на среду в Москве подморозит до — 12.-14, и днем будет холодно, — 7.-9 градусов, — говорится в сообщении. — Этот день и станет самым холодным за сезон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночь с 28 на 29 ноября стала самой холодной в столичном регионе с начала текущей осени — температура воздуха опускалась ниже 10 градусов мороза.

Так, минимум был зафиксирован в районе Тушино — минус 11,6 градуса, а в Подмосковье холоднее всего было в Дмитрове (— 13 градусов).

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