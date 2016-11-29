Тунис, 29 ноября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Власти Кувейта предоставят Тунису кредит в размере $500 млн в течение следующих пяти лет, заявил министр финансов Кувейта Анас Аль-Салех, сообщает 29 ноября Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

Анас Аль-Салех сделал свое заявление во время инвестиционной конференции в Тунисе.

Напомним, главными спонсорами инвестиционной конференции в Тунисе стали Катар и Франция. Власти Катара заявили, что окажут североафриканской стране финансовую поддержку в размере $1,25 млрд. Тунис стремиться восстановить объем иностранных инвестиций, существенно сократившийся, начиная с 2011 года, когда в стране прошла Финиковая революция.