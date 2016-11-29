Астрахань, 29 ноября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В Астраханской области за неделю на 20,5% увеличилось число заболевших острыми респираторными заболеваниями. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 29 ноября, значительнее всего скачок заболеваемости произошел среди детей дошкольного возраста — на 49,5%.

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Чаще на треть стали болеть школьники — на 35,2%, подростки от 15 лет и старше — на 24,6%.

В Астрахани эти показатели также выросли на 19,4% в целом по населению. В областном центре ОРВИ чаще подхватывают школьники. Их количество за последнюю неделю (с 21 по 27 ноября) увеличилось на 39,2%, а дошколят — на 20,2%. Не менее редко болеть стали и дети от 15 лет и старше — на 18,3%.

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Между тем, как отметили в ведомстве, пока заболеваемость ОРВИ и гриппом в Астраханской области по населению в целом и во всех возрастных группах остается ниже недельных порогов. Заболеваемость составила 50,5 случаев гриппа и ОРВИ на 10 тыс. человек, что ниже недельного эпидпорога (53,9) на 6,3%.

Незначительное превышение эпидемических порогов в целом по совокупному населению области отмечено в Астрахани. Здесь заболеваемость ОРВИ превысила расчетный уровень на 1,9%. Превышение эпидемических порогов отмечено по области в возрастной группе детей с 3−6 лет на 8,7%.

В инфекционные отделения и стационары с проявлениями ОРВИ были госпитализированы 350 человек. Это 6,7% от общего числа обратившихся за медицинской помощью. Всего с жалобами на насморк и кашель в поликлиники обратились более 5,1 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году пик заболеваемости ОРВИ и и гриппом в Астраханской области пришелся на начало февраля. В целом эпидпорог по региону был превышен на 69,2%. Больше всего — в два раза — этот показатель превысил норму среди школьников начальных и средних классов. Уже к середине февраля в области наметилась устойчивая тенденция к снижению уровня заболеваемости. Так, в Астрахани из эпидемического уровня вышли школьники в возрасте 7−14 лет — уровень заболеваемости стал ниже эпидпорога на 5,2%, заболеваемость детей от 0 до 2 лет — ниже эпидпорога на 14,1%.