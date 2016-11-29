Москва, 29 ноября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В Госдуме будет создано около 80 групп по связям с парламентами стран мира, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября. Среди «групп дружбы» — со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки, Австралии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«С утверждением Советом Думы координаторов стартовал процесс формирования парламентских групп дружбы. Теперь фракции будут делегировать своих представителей в их составы», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Так, утвержден координатор группы по связям с Конгрессом США — депутат от «Единой России» Инга Юмашева, группу дружбы с парламентом Канады возглавил легендарный хоккеист Вячеслав Третьяк («Единая Россия»).

Создаются депутатские группы по связям с парламентами Турции и Сирии. Их координаторами будут депутаты от «Единой России» Артур Таймазов и Дмитрий Саблин соответственно.

Слуцкий стал координатором «группы дружбы» с Францией.

Госдума 30 ноября обсудит проект постановления об участии Госдумы в МПГ, которая формируется для участия депутатов в деятельности Межпарламентского союза и поддержания контактов в рамках групп по связям с парламентами других государств. Сопредседателем МПГ от Госдумы предлагается избрать Вячеслава Володина, а его заместителем Сергея Железняка («Единая Россия»).