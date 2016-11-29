Москва, 29 ноября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Президенту РФ Владимиру Путину докладывают о ситуации вокруг запланированных Украиной стрельб в суверенном воздушном пространстве России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Представитель Кремля пояснил, что вопросом об украинских учениях занимается профильное ведомство — Минтранс РФ. «Это ведомство федеральной власти делает всё, что необходимо», — сказал Песков.

Что касается главы государства, то он «безусловно» следит за ситуацией, пояснил Песков.

Ранее министр транспорта Максим Соколов заявил, что ведомство пока не получило от Киева ответ на требование отмены ракетных стрельб в воздушном пространстве в районе Симферополя, намеченных на 1−2 декабря.

Напомним, Киев заявил о проведении ракетных стрельб вблизи побережья Крыма — в нарушении всех международных правил и соглашений. Минобороны РФ выразило протест, в ответ Киев обвинил Москву в «истерике», лишенной «здравого смысла».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что воздушное пространство РФ в Чёрном море заканчивается посредине Керченского пролива. Там Украина «не планирует» проведение испытаний.